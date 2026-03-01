Roma-Juventus, i convocati di Spalletti: ritorna Bremer, quattro gli assenti

Il big match fra Roma e Juventus si avvicina. E il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la gara dell'Olimpico in programma alle 20.45. Non sono presenti nell'elenco gli infortunati Vlahovic, Milik e Holm al pari dello squalificato Locatelli mentre rientra naturalmente Bremer che sarà al suo posto al centro della retroguardia bianconera.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti; Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.