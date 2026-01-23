Prossima squadra Muharemovic, dove andrà il gioiello del Sassuolo?

Tutti pazzi per Tarik Muharemovic. Il difensore bosniaco classe 2003 del Sassuolo - sul quale la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita - si è affermato come uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano, attirando l'attenzione anche oltre i confini nazionali.

Secondo quanto raccolto da TMW, oltre all'interesse di Inter e Juventus, sul giocatore si sarebbero mossi anche diversi top club di Premier League e il Lipsia, al punto che i bookmaker hanno già iniziato a proporre le prime quote su un possibile cambio di maglia di Muharemovic.

Cessione Muharemovic, le ultime notizie

Classe 2003, 187 centimetri d'altezza e un mancino di grande qualità:nella prima parte di Serie A ha già collezionato 18 presenze, impreziosite da due gol e due assist. Numeri che hanno spinto diversi club a valutare investimenti importanti, anche se convincere il Sassuolo non sarà affatto semplice.

Negli scorsi giorni, infatti, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è stato piuttosto chiaro sul tema: "Muharemovic non uscirà sicuramente, lo terremo almeno fino a fine stagione. La nostra filosofia è semplice: puntiamo sui giovani e cerchiamo di valorizzarli". Dichiarazioni che sembrano chiudere in modo deciso a una sua partenza durante la finestra di mercato invernale.

