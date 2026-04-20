Quote calciomercato Inter Carnesecchi, sarà lui il dopo-Sommer?
L'Inter si prepara a una rifondazione profonda in vista della prossima estate. In scadenza di contratto ci sono Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij, e per nessuno dei quattro è prevista un'offerta di rinnovo, salvo prestazioni straordinarie nelle prossime settimane. Una delle priorità sarà dunque trovare un portiere in grado di assumere il ruolo di titolare, e tra i nomi più ricorrenti spicca quello di Marco Carnesecchi.
Il classe 2000 dell'Atalanta non ha ancora una valutazione ufficiale (si parla di una cifra intorno ai 40 milioni di euro), ma nel valzer dei portieri che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane, sarà senza dubbio protagonista. Non a caso, i bookmaker hanno già pubblicato le prime quote trasferimento Carnesecchi all'Inter.
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|4.00
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 5.125 euro, con 5.000€ senza deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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Calciomercato Carnesecchi, le ultime notizie
Con 16 clean sheet in 45 partite stagionali, Marco Carnesecchi sta vivendo una stagione di altissimo livello con la maglia dell'Atalanta. Il giovane portiere classe 2000 ha attirato l'attenzione di diverse big italiane ed europee grazie alle sue prestazioni costanti e di qualità. Tuttavia, la società bergamasca non sembra disposta a trattare davanti a offerte considerate fuori mercato. Al termine dei playoff, i dirigenti riprenderanno in mano la questione, avviando un dialogo diretto con l'entourage del portiere per discutere un prolungamento contrattuale con adeguamento economico, in linea con l'attuale contratto in scadenza nel 2028.
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