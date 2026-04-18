Carnesecchi MVP di Roma-Atalanta: "Dopo la Juve non ho dormito per una settimana"

Marco Carnesecchi è il MVP di Roma-Atalanta. Ecco le sue parole a Sky al termine della partita, terminata 1-1:

"Sicuramente è stata una grandissima partita, in Serie A se ne vedono poche con questa intensità. Potevano essere tre punti, ma ci prendiamo il punto e ora testa alla Coppa Italia che può svoltare la stagione".

Una bella reazione dopo il ko contro l'Atalanta

"Non ho dormito per una settimana, quindi stasera mi farò una bella partita. Sabato scorso mi sono sentito male, mi sono sentito di aver deluso i miei compagni e avevo bisogno di una partita così".

Ora la Coppa Italia che può dare un senso alla stagione

"Ci giochiamo tutto anche noi. È la via più breve per andare in Europa League, sarà una partita stimolante che non vediamo l'ora di giocare".