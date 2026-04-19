Atalanta, Carnesecchi: "Volevo riscattare l'errore con la Juve, ho dormito molto poco"
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Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Roma: "Per me è stata una settimana brutta, nella quale ho dormito ben poco. Volevo riscattarmi dopo la gara con la Juve, oggi siamo stati bravi e siamo felici di portarci questo punto a Bergamo".
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"Ci siamo fatti i complimenti a vicenda, è stimolante per me sfidare i portieri forti. Mi piace molto il suo modo di parare e il suo stile aggressivo".
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