Atalanta, Carnesecchi: "Volevo riscattare l'errore con la Juve, ho dormito molto poco"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Roma: "Per me è stata una settimana brutta, nella quale ho dormito ben poco. Volevo riscattarmi dopo la gara con la Juve, oggi siamo stati bravi e siamo felici di portarci questo punto a Bergamo".

Cosa vi siete detti con Svilar?

"Ci siamo fatti i complimenti a vicenda, è stimolante per me sfidare i portieri forti. Mi piace molto il suo modo di parare e il suo stile aggressivo".