Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti?

Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti?TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:55Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

La Juventus è alla ricerca di una nuova punta per rinforzare il reparto offensivo. Luciano Spalletti avrebbe indicato la necessità di un attaccante fisico, sia per l'incertezza sui tempi di recupero di Dusan Vlahović, sia perché profili come David e Openda presentano caratteristiche differenti. In questo contesto, il nome accostato con maggiore insistenza ai bianconeri è quello di Jean-Philippe Mateta.

Tra la Juventus e il Crystal Palace ci sarebbero già stati dei contatti, anche se il club di Premier League continua a prendere tempo. Nonostante ciò, i bookmaker hanno già pubblicato le quote su un possibile trasferimento di Mateta in bianconero, un segnale che anche gli addetti ai lavori considerano l'operazione concreta e possibile.

Comparazione quote calciomercato MATETA Juventus
planetwin3652.50info
goldbet2.50info
lottomatica2.50info
betflag2.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
planetwin365fino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
goldbetfino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
lottomaticafino a 2.050 euro, col 100% sul primo depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Calciomercato Mateta, le ultime notizie


La sensazione è che sarà lo stesso Mateta a provare a smuovere la situazione nelle prossime ore. Il centravanti francese ha infatti un solo anno di contratto con il Crystal Palace e, a 29 anni, il possibile approdo alla Juventus potrebbe rappresentare l'ultimo grande treno per giocare in una squadra di vertice in Europa.

Nelle prossime ore è atteso un vero e proprio dentro o fuori decisivo, con la Juventus che, nel frattempo, continua a tenere aperta anche la pista alternativa che porta a Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus Betsson
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Come sta andando in Arabia Franck Kessié, obiettivo della Juventus per giugno Come sta andando in Arabia Franck Kessié, obiettivo della Juventus per giugno
Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Juventus e Atalanta... Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Juventus e Atalanta
La Roma saluta ufficialmente Bailey, il Napoli resta col mercato a saldo zero: le... La Roma saluta ufficialmente Bailey, il Napoli resta col mercato a saldo zero: le top news delle 13
Altre notizie Quote Antepost
Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti? Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti?
Prossima squadra Kean, l'attaccante lascerà la Fiorentina? Prossima squadra Kean, l'attaccante lascerà la Fiorentina?
Quote calciomercato Roma Zirkzee: Massara frena, colpo ancora possibile? Quote calciomercato Roma Zirkzee: Massara frena, colpo ancora possibile?
Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
Quote calciomercato Juventus Chiesa, clamoroso ritorno a Torino? Quote calciomercato Juventus Chiesa, clamoroso ritorno a Torino?
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Quote vincente Coppa d'Africa, le scommesse aggiornate Quote vincente Coppa d'Africa, le scommesse aggiornate
Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale? Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?