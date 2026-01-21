Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti?

La Juventus è alla ricerca di una nuova punta per rinforzare il reparto offensivo. Luciano Spalletti avrebbe indicato la necessità di un attaccante fisico, sia per l'incertezza sui tempi di recupero di Dusan Vlahović, sia perché profili come David e Openda presentano caratteristiche differenti. In questo contesto, il nome accostato con maggiore insistenza ai bianconeri è quello di Jean-Philippe Mateta.

Tra la Juventus e il Crystal Palace ci sarebbero già stati dei contatti, anche se il club di Premier League continua a prendere tempo. Nonostante ciò, i bookmaker hanno già pubblicato le quote su un possibile trasferimento di Mateta in bianconero, un segnale che anche gli addetti ai lavori considerano l'operazione concreta e possibile.

Comparazione quote calciomercato MATETA Juventus 2.50 info 2.50 info 2.50 info 2.50 info

Calciomercato Mateta, le ultime notizie

La sensazione è che sarà lo stessoa provare a smuovere la situazione nelle prossime ore. Il centravanti francese ha infatti un solo anno di contratto con il Crystal Palace e, a 29 anni, il possibile approdo alla Juventus potrebbe rappresentare l'ultimo grande treno per giocare in una squadra di vertice in Europa.

Nelle prossime ore è atteso un vero e proprio dentro o fuori decisivo, con la Juventus che, nel frattempo, continua a tenere aperta anche la pista alternativa che porta a Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe.

