Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La mano di Ricci e quella di Malinovskyi, il rigore di Lecce-Cremonese: le risposte a Open VAR

La mano di Ricci e quella di Malinovskyi, il rigore di Lecce-Cremonese: le risposte a Open VAR
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Dimitri Conti

Anche la 28^ giornata di Serie A ha visto arrivare puntuale l'appuntamento con Open VAR, l'approfondimento sugli episodi più dibattuti del fine settimana del massimo campionato italiano che vengono spiegati direttamente dai protagonisti, dagli arbitri.

Il focus ovviamente è andato per prima cosa sul possibile fallo di mano di Ricci nel finale di Milan-Inter, che i nerazzurri volevano essere rigore. Nella ricostruzione si capisce che l'arbitro Doveri non avesse visto bene l'episodio, tanto che in cuffia urla che il tocco sia di petto, ma dopo il check, durato una decina di secondi, il VAR non ha ritenuto doveroso intervenire. Così Mauro Tonolini, esponente CAN: "Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto, noi non abbiamo dubbi. È un braccio che rimane in sagoma, c’è un movimento a togliere di Ricci e, se avesse tolto il braccio, il pallone sarebbe sbattuto comunque sul suo petto. Questi episodi vanno valutati in dinamica, al rallentatore si rischia di creare dubbi che non sono opportuni".

Nel mirino anche il rigore richiesto nel finale di gara dalla Cremonese a Lecce per contatto in area tra Gaby Jean e Sanabria, sul quale la classe arbitrale concorda con i padroni di casa nel non ritenere l'azione punibile di massima punizione: "Abbiamo due contatti, quello col braccio è assolutamente ininfluente. Il contatto basso ci rendiamo conto che possa essere maggiormente discutibile, resta però un episodio da valutare in campo e non in sala VAR".

Ultimo, ma non ultimo, il mancato rigore dato alla Roma nella gara sul campo del Genoa, per tocco con la mano di Malinovskyi: "Va in opposizione al tiro con due braccia fuori sagoma: è un tocco di mani punibile per noi. La deviazione non sana il tocco di mani, anche perché non modifica radicalmente la direzione del pallone".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 marzo
…con Alberto Pelagotti …con Alberto Pelagotti
Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri... Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Altre notizie I fatti del giorno
Champions League, i risultati e le partite in programma questa sera Champions League, i risultati e le partite in programma questa sera
Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio... Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
La mano di Ricci e quella di Malinovskyi, il rigore di Lecce-Cremonese: le risposte... La mano di Ricci e quella di Malinovskyi, il rigore di Lecce-Cremonese: le risposte a Open VAR
La Lazio perde anche Provedel. Per 11 partite (o forse 12) la porta sarà difesa da... La Lazio perde anche Provedel. Per 11 partite (o forse 12) la porta sarà difesa da Motta
Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
Samp, Gregucci e Foti squalificati 10 giornate dopo l’esonero. Deferiti Manfredi... Samp, Gregucci e Foti squalificati 10 giornate dopo l’esonero. Deferiti Manfredi e Fredberg
Tutti i risultati della 28^ giornata di Serie A e la classifica. Grandi lotte, da... Tutti i risultati della 28^ giornata di Serie A e la classifica. Grandi lotte, da cima a fondo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
2 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
3 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
4 Schmeichel: "Impressionato dal tifo dell'Atalanta. E anche dalla forza del Bayern"
5 Roma, Ferguson conferma: "Operato per un problema che andava avanti da tempo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.1 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.2 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
Immagine top news n.3 La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Immagine top news n.4 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
Immagine top news n.5 Milan, riecco Santiago Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo uno stop di 4 mesi e mezzo
Immagine top news n.6 Mani di Ricci nel derby, check di 10 secondi. Open VAR: "Non ci sono dubbi, diverso da Bisseck"
Immagine top news n.7 André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Fiorentina, nella lotta salvezza deve sfruttare la forza del suo attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 marzo
Immagine news Serie A n.2 Schmeichel: "Impressionato dal tifo dell'Atalanta. E anche dalla forza del Bayern"
Immagine news Serie A n.3 Del Piero: "Bayern incredibile, non poteva che finire con questo scarto di gol"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Ferguson conferma: "Operato per un problema che andava avanti da tempo"
Immagine news Serie A n.5 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
Immagine news Serie A n.6 Pasalic aggancia Muriel al terzo posto nella classifica marcatori all time dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "17 gol in 7 partite? Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani: "Quanti torti arbitrali subiti, non meritiamo l'ultimo posto"
Immagine news Serie B n.5 Samp multata, Manfredi e Fredberg deferiti: il club valuta il ricorso in appello
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Immagine news Serie C n.2 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Presto conferenza stampa che schiaccerà tutto quello che ci ha ostacolato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: 19 giocatori squalificati, 2 giornate per Semprini della Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Immagine news Serie C n.6 Lorenzini: "A Novara un progetto serio. Puntiamo in alto con la forza del gruppo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
Immagine news Calcio femminile n.5 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”