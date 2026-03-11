…con Alberto Pelagotti

“Il Bayern Monaco ha dominato la partita. La squadra tedesca ha dimostrato maggiore esperienza rispetto all’Atalanta, ma sei gol sono esagerati”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere di - tra le altre - Empoli e Palermo, Alberto Pelagotti.

Come si spiega una debacle del genere?

“Dalla tv penso che l’Atalanta abbia avuto un po’ di timore reverenziale. Il Bayern è più forte, ma sei gol sono tanti”.

Serie B: il suo ex Empoli ha cambiato di nuovo allenatore…

“Non bene. Il club è partito con una filosofia di gioco che non era la sua. In Pagliuca pensavano di aver trovato l’allenatore ideale. Con Dionisi non ho mai visto una squadra da alta classifica. Vedo bene Caserta. L’anno prossimo l’Empoli penso che punterà a vincere il campionato”.

Sabato c’è Monza-Palermo…

“Una partitaccia. Il Monza viene da una sconfitta e avrà voglia di rivalsa. Sarà una partita bella e combattuta”.

Chi andrà in A?

“Monza, Venezia e Palermo. Saranno loro a giocarsela. Il Frosinone può dare fastidio ai playoff, dove bisogna arrivare bene fisicamente e mentalmente”.

Portieri della B: su chi punta?

“Joronen sta salvando varie volte il risultato al Palermo. Fa la differenza. Punterei su di lui”.