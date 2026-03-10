Gattuso pensa alla convocazione di Pisilli: assisterà a Como-Roma e può sacrificare Frattesi

Gennaro Gattuso sta pensando di convocare Niccolò Pisilli al playoff Mondiale. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale la pista che vorrebbe il centrocampista della Roma in azzurro non è al momento una suggestione o una candidatura mediatica, ma un'ipotesi concreta. Il commissario tecnico azzurro riflette, ci sono ancora dieci giorni prima dell'ufficialità dei convocati, però il talento classe 2004 ha preso un bel vantaggio sugli altri centrocampista.

Il quotidiano comunque si sbilancia: Pisilli ha raggiunto Davide Frattesi e può staccarlo in volata, conquistando il sesto e ultimo posto nel reparto di cui faranno sicuramente parte Locatelli, Cristante, Barella, Tonali e Verratti. Gattuso non ha ancora sciolto le riserve e, non a caso, è annunciato di nuovo sabato a San Siro per Inter-Atalanta e il giorno successivo al Sinigaglia per Como-Roma. Sotto osservazione, oltre a Mancini e Cristante, ci sarà proprio il talentino di Gasperini.