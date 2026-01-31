Napoli, Conte: "Champions? Non siamo stati premiati. Per Lukaku dobbiamo avere pazienza"

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte.

Champions League - "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto in campo, al tempo stesso abbiamo consapevolezza di aver dimostrato che a livello europeo siamo sulla strada giusta. Come ogni percorso c'è da fare meglio e sicuramente non siamo stati tanto fortunati".

Lukaku e infortuni - "Romelu ha avuto un brutto infortunio e dobbiamo avere la pazienza di fargli fare un po' di minutaggio durante la settimana anche con qualche amichevole. Ci auguriamo che ci sia qualche rientro in futuro".

Di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay; Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic Gosens; Fagioli, Fabbian, Brescianini, Solomon, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.