Percorso facile o difficile? Dipende dal prossimo sorteggio: il tabellone Champions

Ivan Cardia
Oggi alle 13:40Serie A
Il Bodo/Glimt per l’Inter, il Galatasaray per la Juventus e il Borussia Dortmund in dote all’Atalanta. Le tre squadre italiane ancora in corsa in Champions League hanno scoperto oggi a Nyon le proprie avversarie negli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale della massima competizione continentale. E, più o meno, il proprio possibile percorso fino alla finale di Budapest.

Tutto dipende infatti dal prossimo sorteggio, l’ultimo, quello in programma il 27 febbraio. A quel punto, il tabellone della competizione diventerà a tutti gli effetti tennistico, e non più modificabile dalla sorte. Un passaggio decisivo. Basta fare l’esempio dell’Inter.

Per i nerazzurri si legge di un percorso potenzialmente facile. Possibile, altrettanto possibile che sia complicatissimo. Se supereranno il Bodo/Glimt, i ragazzi di Chivu sfideranno una tra Manchester City e Sporting CP Lisbona. Poi, una Bayern Monaco e Arsenal nell’eventuale quarto di finale. E in semifinale una tra: Qarabag, Chelsea, Newcastle, Barcellona, Club Brugge, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool. Per fare un esempio, il percorso City (ottavi), Bayern (quarti) e Barcellona (semifinale), sarebbe tutto fuorché in discesa. Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per Juventus e Atalanta. Parte destra o sinistra (o blu e rossa, usando i colori ufficiali UEFA) vogliono dire ancora troppo poco.

