Quote risultato esatto Lazio Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

La Lazio di Maurizio Sarri cerca di restare sulla scia delle squadre in corsa per una qualificazione europea e la partita contro l'Atalanta ha doppia valenza poiché trattasi di scontro diretto. I nerazzurri di Raffaele Palladino stanno vivendo un ottimo momento di forma e sono reduci dalla vittoria nel derby lombardo contro la Cremonese, allungando la striscia positiva. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Atalanta: 0-1
netbet7.50info
admiralbet7.50info
netwin7.50info
eurobet7.40info
Quote risultato esatto Lazio Atalanta, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Atalanta più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.
Proprio l'1-1 è il risultato più frequente in questa stagione per l'Atalanta, che ha pareggiato così in sette occasioni. Le due squadre hanno pareggiato in questo campionato in 9 occasioni, al pari di Fiorentina e Verona. Solo il Pisa con 12 ha trovato più volte il segno X.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Atalanta: 1-1
williamhill6.00info
betflag5.75info
snai6.25info
bet3656.00info
Quote risultato esatto Lazio-Atalanta, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lazio-Atalanta è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. L'esito scelto suggerisce una gara estremamente equilibrata, come del resto si nota dai precedenti che hanno visto l'Atalanta vincente 41 volte, contro le 40 dalla Lazio e 51 pareggi. La quota più bassa è pertanto la combo: 0-0 / 1-0 / 0-1.

Lazio-Atalanta quote risultato esatto: 0-0 / 1-0 / 0-1
goldbet3.20info
betsson2.70info
marathonbet2.77info
planetwin3653.20info
