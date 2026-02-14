Quote risultato esatto Lazio Atalanta

La Lazio di Maurizio Sarri cerca di restare sulla scia delle squadre in corsa per una qualificazione europea e la partita contro l'Atalanta ha doppia valenza poiché trattasi di scontro diretto. I nerazzurri di Raffaele Palladino stanno vivendo un ottimo momento di forma e sono reduci dalla vittoria nel derby lombardo contro la Cremonese, allungando la striscia positiva. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Atalanta: 0-1 7.50 info 7.50 info 7.50 info 7.40 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio Atalanta, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.Proprio l'1-1 è il risultato più frequente in questa stagione per l'Atalanta, che ha pareggiato così in sette occasioni. Le due squadre hanno pareggiato in questo campionato in 9 occasioni, al pari di Fiorentina e Verona. Solo il Pisa con 12 ha trovato più volte il segno X.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Atalanta: 1-1 6.00 info 5.75 info 6.25 info 6.00 info

Quote risultato esatto Lazio-Atalanta, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. L'esito scelto suggerisce una gara estremamente equilibrata, come del resto si nota dai precedenti che hanno visto l'Atalanta vincente 41 volte, contro le 40 dalla Lazio e 51 pareggi. La quota più bassa è pertanto la combo: 0-0 / 1-0 / 0-1.

Lazio-Atalanta quote risultato esatto: 0-0 / 1-0 / 0-1 3.20 info 2.70 info 2.77 info 3.20 info

