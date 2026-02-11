Quote risultato esatto Bologna-Lazio

Un quarto di finale che vale una stagione, quello fra Bologna e Lazio. La situazione complicata in campionato spinge le due squadre a puntare sulla Coppa Italia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Bologna-Lazio: 1-1 Bookmaker new standard 5.60 info 6.20 info 6.15 info 6.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna Lazio, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dei rossoblù per. Un esito che trova conferme più nella cabala che nello stato di forma delle due squadre.Gli ultimi cinque Bologna-Lazio disputati hanno visto 4 vittorie dei felsinei e un pareggio. E in nessuna di questa partita i biancocelesti sono riusciti a trovare la via del gol. Tuttavia attenzione al trend attuale, con la squadra di Vincenzo Italiano che non ha mai vinto in casa in questo 2026 e quella di Maurizio Sarri che nell'anno nuovo non ha mai perso lontano dall'Olimpico.

Quote risultato esatto Bologna-Lazio, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara estremamente equilibrata tra due squadre che in campionato sono separate da tre punti. La quota più bassa vede la sequenza 0-0/1-0/0-1.

