Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women

Ad aprire il quattordicesimo turno di Serie A Women sarà uno scontro salvezza delicatissimo: quello fra le ultime due della classe ovvero Genoa e Ternana Women entrambe appaiate a quota sette. Una gara che si preannuncia delicatissima e che nessuna delle due gare può sbagliare. Appena cinque punti in più ha invece il Sassuolo che alla stessa ora scenderà in campo in casa di un Como Women che ha recentemente cambiato l’allenatore affidandosi a Paolo Tramezzani (alla prima esperienza in campo femminile) per cercare di risollevarsi dopo una flessione.

A chiudere il sabato sarà infine il big match fra Milan e Fiorentina che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre in chiave Europa: le rossonere infatti sono a -6 dal terzo posto, mentre le viola due punti dietro e un passo falso potrebbe allontanare, forse definitivamente, il podio della classifica.

Domenica invece ad aprire la giornata ci sarà un quasi testa-coda come quello fra Parma (penultima a nove punti) e Inter (seconda a 27): sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma occhio ai passi falsi visto che lì in alto la Roma sta già tentando la mini fuga e dietro si potrebbe sentire il fiato sul collo delle rivali per i primi tre posti. La Juventus infatti ospiterà la Lazio con l’obiettivo di allontanare almeno una rivale per la terza piazza, ma dovrà essere brava a dosare le energie anche in vista della sfida di ritorno contro il Wolfsburg in Champions League. A chiudere il turno sarà la capolista Roma contro la grande sorpresa Napoli Women che sogna un colpaccio per tenere la scia delle prime.

SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio

Como Women-Sassuolo ore 12:30

Ternana Women-Genoa ore 12:30

Milan-Fiorentina ore 14:45 (diretta RaiSport)

Domenica 15 febbraio

Parma-Inter ore 12:30

Juventus-Lazio ore 15:00

Roma-Napoli Women ore 18:00

Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7