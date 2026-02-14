Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women

Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A WomenTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:34Calcio femminile
Tommaso Maschio

Ad aprire il quattordicesimo turno di Serie A Women sarà uno scontro salvezza delicatissimo: quello fra le ultime due della classe ovvero Genoa e Ternana Women entrambe appaiate a quota sette. Una gara che si preannuncia delicatissima e che nessuna delle due gare può sbagliare. Appena cinque punti in più ha invece il Sassuolo che alla stessa ora scenderà in campo in casa di un Como Women che ha recentemente cambiato l’allenatore affidandosi a Paolo Tramezzani (alla prima esperienza in campo femminile) per cercare di risollevarsi dopo una flessione.

A chiudere il sabato sarà infine il big match fra Milan e Fiorentina che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre in chiave Europa: le rossonere infatti sono a -6 dal terzo posto, mentre le viola due punti dietro e un passo falso potrebbe allontanare, forse definitivamente, il podio della classifica.

Domenica invece ad aprire la giornata ci sarà un quasi testa-coda come quello fra Parma (penultima a nove punti) e Inter (seconda a 27): sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma occhio ai passi falsi visto che lì in alto la Roma sta già tentando la mini fuga e dietro si potrebbe sentire il fiato sul collo delle rivali per i primi tre posti. La Juventus infatti ospiterà la Lazio con l’obiettivo di allontanare almeno una rivale per la terza piazza, ma dovrà essere brava a dosare le energie anche in vista della sfida di ritorno contro il Wolfsburg in Champions League. A chiudere il turno sarà la capolista Roma contro la grande sorpresa Napoli Women che sogna un colpaccio per tenere la scia delle prime.

SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Genoa ore 12:30
Milan-Fiorentina ore 14:45 (diretta RaiSport)
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter ore 12:30
Juventus-Lazio ore 15:00
Roma-Napoli Women ore 18:00

Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7

Articoli correlati
Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera... Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Altre notizie Calcio femminile
Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder... Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America TMWTrema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in... Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei... Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions... Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram
2 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, un dubbio per Gasperini
3 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.2 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.3 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.4 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.6 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.7 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine news Serie A n.2 Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Immagine news Serie A n.3 L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi
Immagine news Serie A n.4 Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, scalpitano gli innesti di gennaio: De Rossi lancia Amorim, qualche dubbio per Baldanzi
Immagine news Serie A n.6 Como-Fiorentina atto terzo. Storia di un sorpasso inatteso: è Fabregas a osservare dall'alto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.5 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…