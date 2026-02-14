Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Inter Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

La 25ª giornata di Serie A ha nel Derby d'Italia il piatto forte. Serata di San Valentino da passare a San Siro con l'Inter capolista che sfida la Juventus di Luciano Spalletti. La storia ci ha regalato partite emozionanti, in particolar modo negli ultimi due anni dove sono fioccati gol a grappoli. La squadra di Chivu per allungare al comando, quella di Spalletti per restare agganciata alla corsa al titolo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Juventus.

Consiglio TMW su risultato esatto Inter Juventus: 1-0
williamhill7.20info
vincitu7.70info
admiralbet7.70info
bet3657.70info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE
Quote risultato esatto Inter Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.
L'1-1 è un risultato frequente in questo scontro diretto, anche se l'ultima volta a Milano risale all'ottobre 2021. Juventus che in questo campionato ha già pareggiato per 4 volte con questo risultato. Complessivamente invece l'Inter è stato fermato sul pari solo una volta in questo campionato: 2-2 contro il Napoli l'11 gennaio.

Consiglio TMW su risultato esatto Inter-Juventus: 1-1
eurobet6.60info
netwin6.50info
betflag6.00info
starcasino7.60info
Quote risultato esatto Inter-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. L'esito scelto suggerisce una gara estremamente equilibrata, come del resto si nota dai precedenti che hanno visto spesso dei risultati di parità. La quota più bassa è pertanto la combo: 0-0/1-0/0-1.

Inter-Juventus quote risultato esatto 0-0/1-0/0-1
betsson3.01info
starvegas3.41info
goldbet3.50betinfo
planetwin3653.50info
