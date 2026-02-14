Quote risultato esatto Inter Juventus

La 25ª giornata di Serie A ha nel Derby d'Italia il piatto forte. Serata di San Valentino da passare a San Siro con l'Inter capolista che sfida la Juventus di Luciano Spalletti. La storia ci ha regalato partite emozionanti, in particolar modo negli ultimi due anni dove sono fioccati gol a grappoli. La squadra di Chivu per allungare al comando, quella di Spalletti per restare agganciata alla corsa al titolo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Juventus.

Consiglio TMW su risultato esatto Inter Juventus: 1-0 7.20 info 7.70 info 7.70 info 7.70 info

Quote risultato esatto Inter Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.L'1-1 è un risultato frequente in questo scontro diretto, anche se l'ultima volta a Milano risale all'ottobre 2021. Juventus che in questo campionato ha già pareggiato per 4 volte con questo risultato. Complessivamente invece l'Inter è stato fermato sul pari solo una volta in questo campionato: 2-2 contro il Napoli l'11 gennaio.

Consiglio TMW su risultato esatto Inter-Juventus: 1-1 6.60 info 6.50 info 6.00 info 7.60 info

Quote risultato esatto Inter-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. L'esito scelto suggerisce una gara estremamente equilibrata, come del resto si nota dai precedenti che hanno visto spesso dei risultati di parità. La quota più bassa è pertanto la combo: 0-0/1-0/0-1.

Inter-Juventus quote risultato esatto 0-0/1-0/0-1 3.01 info 3.41 info 3.50bet info 3.50 info

