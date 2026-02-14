Maldini si candida a volto della nuova Lazio: il riscatto passa anche dalla sfida alla sua ex

In una Lazio che cerca un volto nuovo a cui affidarsi, quel volto potrebbe essere Daniel Maldini. Sarri lo ha schierato titolare contro Genoa, Juventus e Bologna, dandogli fiducia nel ruolo di centravanti. Non era tra i nomi che l’allenatore aveva indicato a gennaio, ma ha accettato le scelte della società senza opporsi, segnale di un approccio più elastico rispetto al passato. Ora l’ex Milan attende conferme contro l’Atalanta, in un finale di stagione che intreccia campionato e Coppa Italia e che dirà molto anche sul futuro della nuova generazione biancoceleste.

L’impatto di Maldini è stato graduale ma evidente: accelerazioni contro il Genoa, l’assist per Pedro a Torino, una girata pericolosa disinnescata da Skorupski a Bologna. Prestazioni tecniche, ma anche di spirito. Daniel non ha mai ostentato il peso del cognome: convive con esso da sempre e rivendica normalità. Si sente più maturo rispetto alle esperienze con Milan e Atalanta, cresciuto anche attraverso Spezia ed Empoli. Ciò che gli è mancato finora è stata soprattutto continuità.

Sarri vuole trasformarlo in un attaccante completo: falso nove capace di legare il gioco, ma anche uomo d’area più feroce e capace quindi di migliorare i suoi numeri sotto porta. A proposito, come ricorda oggi il Corriere dello Sport, il riscatto previsto nel contratto con la Lazio è automatico con l’Europa League per 14 milioni di euro. Un’Europa da contendere proprio alla Dea, magari con un gol dell'ex oggi pomeriggio.