Quote vincente Coppa d'Africa, le scommesse aggiornate

È ufficialmente iniziata la 35esima edizione della Coppa d'Africa. Nella gara inaugurale, i padroni di casa del Marocco si sono imposti 2-0 sulle Isole Comore guidate dall'italiano Stefano Cusin, segnando il primo passo della competizione. Scopri le quote vincente Coppa d'Africa 2025 aggiornate. Nella tabella trovi le migliori attualmente disponibili.

Quote vincente Coppa d'Africa: le favorite

Secondo i bookmaker, la principale candidata alla vittoria finale è ilpadrone di casa, trascinato dal talento di Achraf Hakimi e Brahim Diaz. La selezione guidata da Walid Regragui va a caccia di un successo che manca dal lontano 1976, quando il titolo continentale arrivò nell'edizione disputata in Etiopia. Subito alle spalle si colloca l'di Momo Salah, determinato a riscattarsi dopo le recenti vicende vissute a Liverpool e a riportare i Faraoni sul tetto d'Africa. Tra le possibili outsider, meritano particolare attenzione: partono leggermente più indietro nei pronostici, ma hanno qualità ed esperienza sufficienti per inserirsi nella corsa al titolo e recitare il ruolo di autentiche guastafeste.

Quote vincente Coppa d'Africa Marocco

Stabilmente nelle prime posizioni delle lavagne dei bookmakers, con quote comprese tra 4.00 e 4.50, ilha rispettato le attese all'esordio. I Leoni dell'Atlante hanno superato 2-0 le Isole Comore, indirizzando il match nella ripresa grazie alle reti di Brahim Diaz al 55' e di Ayoub El Kaabi al 74'. Con la stella Achraf Hakimi in panchina perché non ancora al meglio dopo un lungo infortunio, da sottolineare la presenza del romanista Neil El Aynaoui, rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Un avvio convincente che rafforza ulteriormente le ambizioni dei padroni di casa.

Quote vincente Coppa d'Africa Egitto

La Coppa d'Africa è iniziata e, come da tradizione, l'parte ancora una volta tra le principali favorite. Le sette vittorie conquistate nella sua storia - record assoluto nella competizione - testimoniano un passato glorioso. Tuttavia, negli ultimi anni la Nazionale dei Faraoni ha faticato a confermarsi ai massimi livelli. L'ultimo trionfo risale infatti al 2010, nell'edizione disputata in Angola e conclusa con la vittoria in finale contro il Ghana. Da allora, il titolo è rimasto un obiettivo sfuggente. Riusciranno Salah e compagni tornare sul tetto d'Africa? Trovi di seguito le quote aggiornate sull'

Albo d'Oro Coppa d'Africa

Prende ufficialmente il via la, 35esima edizione del massimo torneo continentale per nazionali. A dominare l'albo d'oro resta l', forte di sette titoli conquistati: due in più del(5) e tre rispetto al(4), grande assente di questa edizione. Subito alle spalle, con tre trionfi a testa, figurano

Ripercorrendo la storia del torneo, la prima edizione in assoluto - disputata nel 1957 in Sudan - vide proprio l'Egitto salire sul gradino più alto del podio. I Faraoni si ripeterono anche nel 1959, quando parteciparono sotto la denominazione di R.A.U. (Repubblica Araba Unita). Memorabile, per motivi sportivi e non solo, anche l'edizione del 2021, segnata dal contesto del Covid, che consacrò il Senegal trascinato da Sadio Mané.

I campioni in carica sono invece gli Elefanti della Costa d'Avorio, vincitori dell'edizione 2023 disputata in casa, chiusa con il successo in finale contro la Nigeria. Un trionfo che ha restituito prestigio e orgoglio a una delle grandi potenze storiche del calcio africano.

FAQ sulle quote vincente Coppa d'Africa 2025

1 - Dove si trovano le quote vincente Coppa d'Africa sui bookmakers?

Le quote vincente Coppa d'Africa si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione "Calcio" o "Coppa d'Africa" nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la Coppa d'Africa?

La squadra favorita per la Coppa d'Africa 25/26 varia in base alle prestazioni della squadra nel torneo in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Coppa d'Africa e la favorita è il Marocco, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Coppa d'Africa presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Coppa d'Africa dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della coppa. Oltre alle "Quote vincente Coppa d'Africa", troviamo:

Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;

Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nel torneo;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Coppa d'Africa.