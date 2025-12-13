Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 15^ giornata di Serie A:
LECCE-PISA 1-0 Il tabellino
Marcatore: 27’st Stulic
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Ndaba (29’st Gallo); Berisha (11’pt Kaba), Ramadani, Coulibaly; Pierotti (22’st Banda), Camarda (22’st Stulic), Sottil (29’st Tete Morente). Allenatore: Di Francesco.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (1’st Albiol), Caracciolo (36’st Buffon), Canestrelli; Tourè, Vural, Aebischer, Akinsanmiro (14’st Angori), Leris (30’st Lorran); Moreo (14’st Tramoni), Meister. Allenatore: Gilardino.
---------------------------
TORINO-CREMONESE - Sabato 13 dicembre, ore 15.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Zapata.
Allenatore: Baroni.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.
---------------------------
PARMA-LAZIO - Sabato 13 dicembre, ore 18.00
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Estevez, Keita, Valeri; Benedyczak, Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
---------------------------
ATALANTA-CAGLIARI - Sabato 13 dicembre, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
---------------------------
MILAN-SASSUOLO - Domenica 14 dicembre, ore 12.30
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.
Allenatore: Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Raffaele Longo (Grosso squalificato).
---------------------------
UDINESE-NAPOLI - Domenica 14 dicembre, ore 15.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
---------------------------
FIORENTINA-HELLAS VERONA - Domenica 14 dicembre, ore 15.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Vanoli.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
Allenatore: Zanetti.
---------------------------
GENOA-INTER - Domenica 14 dicembre, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Allenatore: Chivu.
---------------------------
BOLOGNA-JUVENTUS - Domenica 14 dicembre, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
Allenatore: Italiano.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Spalletti.
---------------------------
ROMA-COMO - Lunedì 15 dicembre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Allenatore: Gasperini.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Diao; Douvikas.
Allenatore: Fabregas.