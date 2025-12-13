Se l’Inter vince al Ferraris aggancia il Genoa (in una statistica)

Soltanto il Milan di Allegri vanta una striscia di risultati utili più lunga del Genoa targato De Rossi: 13 giornate (9V – 4X) per i rossoneri contro i 5 turni (3V – 2X) dei rossoblù.

Insomma, trasferta per l’Inter tutt’altro che facile, da preparare e affrontare.

Ma i nerazzurri avranno un motivo in più per tornare da Genova con i 3 punti nel borsone. In caso di successo, infatti, il Biscione pareggerebbe i conti col Grifone. Perché, se gettiamo uno sguardo ai precedenti nella Serie A col girone unico ci accorgiamo che le due squadre sono divise esattamente da una vittoria: 18-17 per i liguri, mentre i segni X ammontano a 22.

E proprio il pareggio è il punteggio che ricorre ininterrottamente dal 2021-2022.

Chiudiamo questa carrellata sul passato della sfida cerando i Genoa-Inter alla 15esima giornata di A e quelli giocati nel mese di dicembre.

Dei primi ne rintracciamo 2: 1932/1933, 2-2 e 1929/1930, 1-4. Insomma, roba di un secolo fa circa.

Dei secondi ne contiamo 6 con un bilancio in assoluto equilibrio: 1 affermazione per club più 4 match chiusi in parità, 8 gol marcati e subiti per compagine (mai però Genoa-Inter è stata giocata il 14 dicembre).

Situazione in classifica alla vigilia del match.

Genoa con 14 punti (3V – 5X – 6P con 15GF e 21GS), 6 dei quali al Ferraris (1V – 3X – 3P). Inter che si trova a quota 30 (10V – 0X – 4P con 32GF e 13GS), di cui 12 lontano dal Meazza (4V – 0X – 2P con 11GF e 8GS).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A)

57 incontri disputati

18 vittorie Genoa

22 pareggi

17 vittorie Inter

73 gol fatti Genoa

75 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Inter 1-4, 15° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Inter 2-2, 1° giornata 2024/2025