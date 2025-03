16 epurati in casa Juventus, da Kean a Huijsen. Come stanno andando le loro stagioni

La rivoluzione estiva della scorsa estate in casa Juventus ha portato a diversi colpi di scena. Sono ben sedici gli epurati, guidati in particolare da Kean e Huijsen, ceduti per meno di 30 milioni di parte fissa - con i bonus siamo lievemente sopra - e che ora valgono rispettivamente 52 e 60, con il Real Madrid pronto a fare carte false per acquistare lo spagnolo del Bournemouth. Poi c'è Fagioli, trattato come un pacco postale dopo la bellissima serata di Lipsia e che si è preso una rivincita nell'ultima di campionato, oppure un Danilo che ha già vinto due trofei al suo arrivo in Brasile, seppur non da protagonista. Chi lo è ultimamente è Wojciech Szczesny, il cui contratto è stato risolto per togliere anche pressioni eventuali a Di Gregorio, ma che poi è finito al Barcellona per prendere il posto di ter Stegen.

Nell'operazione di cambiamento totale della scorsa stagione ci sono anche state scelte non sbagliate. Come cedere Chiesa, che sta facendo maluccio al Liverpool, oppure prestare Tiago Djalò che gioca pochino nel Porto nella Superliga portoghese. Sostituire Rabiot con Thuram, per una questione economica, anche se tecnicamente è diventato capitano dell'Olympique Marsiglia. Rugani e De Sciglio non hanno un posto da titolari fra Ajax ed Empoli, Iling Jr e Barrenechea sono in prestito senza avere giocato un minuto con l'Aston Villa.

