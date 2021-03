4+4+4: destro, sinistro, testa. Per CR7 non fa differenza: il più poliedrico d'Europa

Poliedrico. Difficile trovare un aggettivo migliore per Cristiano Ronaldo. Come evidenziato da Opta, con la rete siglata allo Spezia di sinistro, il portoghese della Juventus è diventato il primo calciatore dei cinque grandi campionati ad aver segnato almeno quattro gol di destro (dodici in totale col piede migliore), quattro di sinistro e quattro di testa.

4+4+4 - Cristiano Ronaldo is the first player to have scored at least four goals with his right foot (12), left foot (4) and head (4) in the top-5 European leagues this season. Multifaceted. pic.twitter.com/d8abYSdhuY

