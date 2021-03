40 milioni di euro per Gosens. Da Hernandez a Walker, ecco i terzini che sono costati di più

Quaranta milioni di euro. E' la richiesta dell'Atalanta per cedere in estate il laterale sinistro tedesco Robin Gosens. Dopo aver ceduto la scorsa estate Tymothy Castagne per 24 milioni di euro, nella prossima finestra di calciomercato il club nerazzurro è entrato nell'ordine di idee di lasciar partire uno dei calciatori più ambiti e richiesti della rosa.

Ma chi ad oggi, tra i terzini, è stato pagati una cifra superiore? Non troppi laterali di difesa, ma nemmeno pochissimi. Un anno fa, l'Inter pagò Hakimi al Real Madrid 40 milioni di euro più cinque di bonus. Si tratta del record di spesa in Serie A per un terzino, che ha eguagliato Joao Cancelo alla Juventus nel 2018 per 40.4 milioni di euro. Ma all'estero - in Premier, in Bundesliga, ma anche in Liga - negli ultimi anni si sono spinti oltre. Anche molto oltre, in alcuni casi.

Ecco i terzini che negli ultimi 10 anni sono costati più di 40 milioni di euro

Lucas Hernandez al Bayern Monaco per 80 milioni di euro

Ben Chilwell al Chelsea per 52.50 milioni di euro

Joao Cancelo al Manchester City 65 milioni di euro (28 milioni di euro più Danilo, valutato 37 milioni di euro)

Aaron Wan-Bissaka al Manchester United per 55 milioni di euro

Ferland Mendy al Real Madrid per 48 milioni di euro

Benjamin Mendy al Manchester City per 57.50 milioni di euro

Kyle Walker al Manchester City per 52.70 milioni di euro