42 punti in 21 partite, mai così male la Juventus negli ultimi 9 anni: ecco il confronto

Mai così pochi punti negli anni dei nove Scudetti consecutivi. E' il dato che emerge dopo 21 partite di campionato disputate dalla Juventus di Andrea Pirlo, che grazie alla sconfitta del Milan sul campo dello Spezia resta - almeno per il momento - ancora a sette punti dalla capolista, ma che ieri sera ha incassato la sua terza sconfitta in questo campionato allo Stadio Maradona contro il Napoli dopo quelle con Inter e Fiorentina.

Rispetto alla scorsa stagione la Juventus ha 9 punti in meno dopo 21 turni. Rispetto a due anni fa, addirittura 17. In generale, per trovare una stagione con un confronto migliore bisogna tornare al 2010/11, stagione che si concluse col settimo posto finale. Ecco il dato.

2020/21 - 42 punti in 21 partite

2019/20 - 51 punti in 21 partite (Scudetto)

2018/19 - 59 punti in 21 partite (Scudetto)

2017/18 - 53 punti in 21 partite (Scudetto)

2016/17 - 51 punti in 21 partite (Scudetto)

2015/16 - 45 punti in 21 partite (Scudetto)

2014/15 - 50 punti in 21 partite (Scudetto)

2013/14 - 56 punti in 21 partite (Scudetto)

2012/13 - 48 punti in 21 partite (Scudetto)

2011/12 - 45 punti in 21 partite (Scudetto)

2010/11 - 35 punti in 21 partite (settimo posto)