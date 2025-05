A Lautaro manca solo la Champions: da Monaco passa il Pallone d’Oro

vedi letture

I premi individuali vengono dopo i trofei di squadra. È il mantra di Lautaro Martinez, già sciorinato in passato e ribadito ieri da Monaco di Baviera. Per il centravanti argentino dell’Inter, però, la finale di Champions League di questa sera ha oggettivamente un peso diverso. In primo luogo, perché gli consentirebbe di mettere nella sua bacheca l’unico trofeo che davvero gli manca: ci sono i due scudetti con i nerazzurri, il Mondiale e le due Copa America con l’Argentina. Manca solo la coppa dalle grandi orecchie.

Il Pallone d’Oro passa da Monaco. E poi c’è il premio di France Football, la cui classifica l’anno scorso ha rappresentato una delusione per Lautaro. Non si aspettava di vincerlo, ma qualcosa di meglio del settimo posto se lo aspettava. Nella prossima edizione ha invece possibilità concrete di portarlo a casa, ma tutto dipende da questa sera: con l’Inter campione d’Europa, sarebbe difficile non premiare il suo capitano. Anche perché - in attesa di vedere come giocherà a Monaco - dalla penultima gara della fase campionato in poi l’argentino ha sempre segnato quando ha giocato, tranne nell’andata con il Barcellona chiusa anzitempo per infortunio. È stato, a tutti gli effetti, il trascinatore della squadra di Inzaghi.

E se vince il Paris Saint-Germain? Il grande candidato dei francesi, che per il Pallone d’Oro giocano in casa, è Ousmane Dembélé: dopo anni persi a giocare ai videogiochi, l’ex Barça è esploso e finora ha segnato 33 gol in 48 apparizioni stagionali. Devastante, e con la Champions al PSG sarebbe pressoché sicuro del premio. C’è un grande outsider, per entrambi: è Lamine Yamal. Non avrà, ovviamente, la coppa più ambita in tasca. Ma è il grande campione del calcio del futuro. E il Pallone d’Oro potrebbe portarsi avanti con i tempi.