Abete sulla candidatura in FIGC: "Situazione da approfondire. Conte? Tecnico di primissimo livello"

Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui La Stampa, a margine dell’iniziativa "Vinciamo insieme – Il calcio digitale come strumento di inclusione sociale", tenutasi presso il Palazzo della Regione Piemonte, spiegando così il suo pensiero su una possibile candidatura alla presidenza della FIGC: "Naturalmente queste situazioni si approfondiranno, come è doveroso che sia. Tutte le componenti stanno monitorando gli sviluppi all’interno del loro mondo, in modo tale da avere la percezione di quelli che sono i desiderati dei soggetti che si rappresentano, perché altrimenti si corre il rischio di presentare più le proprie posizioni che non le posizioni di chi si rappresenta. È chiaro però che bisogna partire dai contenuti, non dai nomi, perché evidentemente si chiede un progetto in grado di recuperare un livello di competitività che è venuta meno. Io, per natura, vedo il bicchiere sempre mezzo pieno".

Qual è il suo pensiero su Conte?

"Devo dire che per quello che ha fatto in Nazionale ha fatto bene, perché ovviamente la nostra squadra agli Europei era competitiva, siamo usciti anche in quel caso ai rigori. Conte è un tecnico di primissimo livello, ma non c'è bisogno che lo dica io".

E se la FIGC venisse commissariata?

"Le norme prevedono che il commissariamento sia possibile solo in caso di gestione amministrativa impropria, non per situazioni di negatività sul versante del risultato sportivo. Il commissariamento può essere un punto di caduta nel momento in cui un domani ci fosse una situazione in cui, fatte le elezioni, nessuno riuscisse a raggiungere il 51% dei voti espressi come avvenne quando si candidarono Tomasi, Gravina e Cosimo Sibilia. Peraltro il commissario, come il Consiglio federale, deve parlare con le componenti: non cambierebbe nulla".