Acerbi all'Inter, affare in dirittura d'arrivo: venerdì sfiderà la Lazio già da ex?

Il passaggio decisivo è stato già fatto: pur di risparmiare i 2,5 milioni di ingaggio di Acerbi, Lotito ha infatti aperto alla possibilità di cedere il giocatore, ormai in rottura con l’ambiente biancoceleste, in prestito senza l’obbligo di riscatto. Era una condizione imprescindibile per l’Inter: ottenuta questa, la strada è ormai in discesa. Cosa manca per il sì? L’entità dell’indennizzo che l’Inter riconoscerà alla Lazio per il prestito. Peraltro, ballano anche le due mensilità di luglio e agosto che Lotito non vorrebbe corrispondere ad Acerbi. Possibile, conclude La Gazzetta dello Sport, che le due cifre – la quota prestito e i due stipendi – alla fine si compensino. La curiosità, dunque, è che venerdì prossimo Francesco Acerbi giocherà con ogni probabilità Lazio-Inter con la maglia nerazzurra, proprio contro la sua ex squadra.