Acquisto in attacco per il Bologna? Mihajlovic: "Non so, mercato aperto ma non per noi"

Prima punta e possibili arrivi in queste ultime ore di calciomercato. Anche di questo ha parlato quest'oggi Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Milan che andrà in scena domani.

In cosa sta mancando Barrow prima punta?

"Deve lavorare, uno non diventa prima punta da mattina a sera. Sicuramente migliorerà, come movimenti e nella protezione del pallone. Bisogna avere pazienza come in tutte le cose, pensiamo abbia le caratteristiche per fare la prima punta".

Una prima punta non arriverà?

"Non lo so. Il mercato è aperto ma non è per noi. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non è una cosa a cui penso adesso. Domani c'è la partita e io alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione".

