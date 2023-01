Adani scettico su Zaniolo: "Dal punto di vista tecnico e tattico cosa risolverebbe oggi al Milan?"

L'ex calciatore Daniele Adani è intervenuto come di consueto alla Bobo Tv e ha detto la sua anche sulla possibile trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo: "Il discorso di Zaniolo merita un’analisi profonda. Sarebbe più un incastro eventuale per un’occasione che una reale richiesta del Milan. Dal punto di vista tecnico-tattico cosa risolve Zaniolo al Milan attualmente? È un giocatore particolare e il Milan ha dimostrato in questi anni di giocare ognuno connesso all’altro, i rossoneri ragionavano tutti nello stesso modo ed erano una cosa sola. Non è che uno può arrivare e scegliere di giocare a modo suo come Zaniolo era abituato in un contesto in cui era lasciato libero di interpretare".