Adani su Inter-Atalanta: "Episodi decisivi. Gasperini poteva osare di più nel primo tempo"

vedi letture

Nell'ormai consueta diretta della Bobo TV, Lele Adani ha commentato la sfida tra Inter e Atalanta (vinta per 1-0 dalla squadra di Conte), posticipo che ha chiuso il 26° turno di Serie A: "Partita dell'Inter simile a quelle di fine 2020, dove c'erano meno ritmo e qualità. Non so quanto consapevolmente, perché l'Atalanta ha dettato i ritmi. L'Inter ha beneficiato degli episodi: due occasioni su angolo per l'Atalanta (parata e salvataggio sulla linea), una dell'Inter con gol. Secondo me dentro al protagonismo dell'Atalanta, oggi si poteva mettere subito uno tra Ilicic e Muriel. Alla fine la Dea 12-13 tiri in porta li fa sempre, con le punte dall'inizio sarebbe stato diverso perché nel primo tempo c'era più spazio ma occupava poco l'area. Eriksen? È tra i 3 che devono giocare sempre dall'inizio".