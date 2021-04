Ag. Hakimi: "Sta benissimo all'Inter, il suo futuro dipende dal club. Rigori? Avrà ragione Conte"

vedi letture

Ai microfoni di Sky, l'agente di Achraf Hakimi, lo spagnolo Martin Camano, ha analizzato così il futuro del marocchino, che si avvicina alla fine della sua prima stagione in Serie A: "Dipende dall'Inter. E' qui da solo un anno, per di più è stato lui a scegliere l'Inter, perché molti club erano interessati a lui. Era convinto che Conte fosse l'allenatore ideale per lui, e a Milano si trova molto bene. Non deve tirare i rigori? Conte avrà sicuramente ragione, perché ha molti più dati. Mi sorprende perché è uno specialista in molti fondamentali, l'altro giorno ha battuto un gran calcio di punizione, ma se lo dice Conte avrà sicuramente ragione".

Rileggi l'intervista integrale dell'agente.