Ag. Lautaro Martinez: "Rapporto spettacolare con Conte. Dopo lo Scudetto vedremo l'Inter"

Ai microfoni di Sky, il nuovo agente di Lautaro Martinez, lo spagnolo Martin Camano, ha analizzato così il futuro del suo assistito in nerazzurro: "Siamo entrati da poco nella sua vita, non c'è nessuna situazione: i nerazzurri sono concentrati sulla vittoria dello Scudetto, e pensano soltanto a questo. Una volta raggiunto l'obiettivo ci sederemo al tavolo con l'Inter, tenendo conto del momento molto complicato che vive tutto il mondo del calcio per via della pandemia".

Lui vuole restare? Che relazione ha con Conte?

"Il rapporto con Conte è spettacolare, sta avendo un gran rendimento con lui e con tutta la squadra. Anche con l'Inter il rapporto è ottimo: non è mai facile venire dal Sudamerica e fare il salto in Europa".

Con Lukaku che rapporto c'è?

"Non so di preciso quale sia il rapporto tra loro, ma devono essere ottimi amici. Sono una delle migliori coppie d'attacco in tutto il calcio".

Qual è la situazione di Hakimi, invece?

"Dipende dall'Inter. E' qui da solo un anno, per di più è stato lui a scegliere l'Inter, perché molti club erano interessati a lui. Era convinto che Conte fosse l'allenatore ideale per lui, e a Milano si trova molto bene. Non deve tirare i rigori? Conte avrà sicuramente ragione, perché ha molti più dati. Mi sorprende perché è uno specialista in molti fondamentali, l'altro giorno ha battuto un gran calcio di punizione, ma se lo dice Conte avrà sicuramente ragione"

Il futuro di Mayoral è con la Roma?

"Sta facendo molto bene quindi non mi sembrerebbe stano anticipare il riscatto da parte loro (è in prestito biennale dal Real Madrid, ndr). Ne abbiamo già parlato con loro, ma è un momento delicato per la società con la semifinale di Europa League e il campionato, e anche la pandemia non aiuta".

Montero è stato cercato del Napoli:

"Non mi sorprende l'interesse del Napoli, ha già tanta esperienza nonostante sia giovane e altra ne sta accumulando al Besiktas. Ne ho parlato con Giuntoli così come abbiamo parlato di tante altre cose".