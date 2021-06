Agnelli: "Con Allegri avventura di lungo periodo. Novità in società? Le comunicheremo"

Nel giorno della conferenza stampa con cui Fabio Paratici dice addio alla Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha commentato anche il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina: “Quello che mi piace sottolineare è la determinazione, la voglia, la grinta di ributtarsi sull'avventura in campo sua e da parte dello staff. È un'avventura di lungo periodo, di programmazione e di crescita continua. Ci sono state tante speculazioni sull'assetto dell'area sportiva: quando la riorganizzazione sarà completata ci vedremo in una nuova conferenza stampa. Nel frattempo vedo grande passione in Federico Cherubini, che è qui con noi, ma del resto il suo impegno sono doti che io, Pavel Nedved e Fabio abbiamo conosciuto in questi anni”.

