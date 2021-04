Agnelli rischia il posto alla Juventus? "Chi lo afferma mi porta bene"

In un'intervista rilasciata nella giornata di ieri e pubblicata oggi da La Repubblica, Andrea Agnelli ha anche dibattuto del tema relativo alla sua Presidenza. Non sono mancati nelle scorse settimane, e non mancano certo da stanotte dopo il tracollo del progetto Superlega, voci e rumors su quanto stia diventando meno saldo il suo posto alla guida della Juventus. "Chi afferma che io non sia saldo alla guida della Juventus mi porta bene", ha detto nel corso dell'intervista.