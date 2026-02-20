Akanji non si sbilancia sul futuro: "Concentrato sull'Inter ma ci sono punti interrogativi"

Sono tanti i temi toccati dal difensore della nazionale svizzera e dell'Inter Manuel Akanji, intervenuto ai canali dell'emittente elvetica SRF. Queste le sue parole sull'approdo in nerazzurro: "Adesso mi sono ambientato ma all'inizio è stato un po' stressante perché avvenuto all'ultimo momento. Com'è andata? Il Manchester City si è ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in forma in estate, ma solo due potevano giocare. Quando poi non ho giocato all'inizio della stagione, ho valutato le opzioni con il mio agente".

E' un problema giocare nell'Inter ma essere ancora del Manchester City?

"No, ma ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? Ma in questo momento, la mia attenzione è tutta sull'Inter".

Il mondo del calcio sa essere spietato...

"I club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori, ma non sempre la offrono loro stessi. Pertanto, a volte i giocatori devono prendere decisioni egoistiche che non sempre vengono comprese da chi è esterno al club".