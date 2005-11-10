Inter, rientrato Manuel Akanji: primo allenamento alla Pinetina dopo i Mondiali

Mentre l’Inter si appresta a scendere in campo con il Milan a Perth, ad Appiano Gentile si registrano i rientri dei giocatori impegnati nei Mondiali con le rispettive nazionali. Oggi è stato il turno di Manuel Akanji.

Il difensore svizzero è infatti tornato a lavorare alla Pinetina, dopo aver concluso il periodo di ferie legato alla partecipazione alla rassegna iridata.

L’ex Manchester City, fa sapere l’Inter tramite i suoi canali ufficiali, ha svolto il suo primo allenamento. La prossima settimana dovrebbe riabbracciare John Stones, nonché Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre si sono già riuniti alla squadra Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny.