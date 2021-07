Akpa-Akpro è carico per la nuova stagione: "Sono abituato al 4-3-3. Voglio fare gol e assist"

Dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato Jean-Daniel Akpa-Akpro. Queste le parole del centrocampista della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio: "Lavoriamo bene e duramente, speriamo che la settimana prossima staremo tutti bene fisicamente. È diverso dall'anno scorso, non sono nuovo e conosco tutti. Ho più fiducia. Con Fares parliamo entrambi francese e abbiamo amici in comune in Francia, per questo stiamo spesso insieme".

Il nuovo tecnico - "Il sistema è diverso, giochiamo con il 4-3-3 e abbiamo più soluzioni sugli esterni. In Nazionale io gioco così e quindi sono già abituato. Non posso dire le tattiche che ci dice il mister, le vedremo direttamente in campo".

La scorsa stagione - "Avevo cominciato bene poi fisicamente ho abbassato il ritmo, non ho fatto una buona preparazione perché ero redice dal Covid quando ho cominciato. Ora sto bene, la seconda stagione è più importante. Il gol al Borussia è stato il momento più alto, peccato sia stato solo quello perché volevo fare tanto. Obiettivo? Fare meglio dell'anno scorso. personalmente voglio fare tanti gol e assist".

Gli obiettivi - "Devo crescere nella concentrazione perché qualche volta mi perdo in campo. Noi giocatori di colore facciamo cose fantastiche e altre meno. Devo essere più continuo. Mi piace il gioco di Sarri, farò di tutto per provare che posso giocare con questa squadra".