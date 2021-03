Al 45' Atalanta avanti 2-0 contro l'Hellas: Zapata straripante e Verona in difficoltà

L'Atalanta termina in vantaggio 2-0 il primo tempo dopo aver dominato la prima parte della gara. La Dea, schierata in campo con la difesa a quattro da Gasperini, ha stupito gli avversari sul piano tattico, concedendo pochissimo ai gialloblu. Dopo una prima mezz'ora con Romero vicino al gol di testa ecco che un colpo di mano di Dimarco nella propria area costringe Pairetto a fischiare il penalty. Malinovskyi spiazza Silvestri per l'1-0 con un bel piatto mancino. Zapata prende la mira al 38' colpendo il palo con Silvestri in uscita, e poi trova il raddoppio sverniciando Lovato sulla destra e poi colpendo con un tocco leggerissimo che supera il portiere scaligero e permette alla Dea di chiudere in avanti di due gol. Pochissimo Verona, nel corso della prima frazione.