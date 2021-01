Al Tardini le torinesi si divertono: dopo 45' il Torino conduce grazie a Singo

Così come era capitato alla Juventus due turni fa, anche il Torino va al riposo in vantaggio dopo i primi 45' del Tardini di Parma: per la squadra granata primo tempo senza particolari problemi, col gol arrivato presto e mai messo in discussione dagli avversari, confusi e mai in grado di creare grattacapi nella metàcampo avversaria. Il guizzo di Singo per il momento decide il primo tempo, terminato 1-0 in favore della squadra ospite:

Dopo otto minuti ecco il primo gol del 2021 granata: una ripartenza spinge la formazione di Giampaolo ad un 5 vs 4 orchestrato da Belotti, il cui assist taglia a metà la retroguardia di casa, spedendo Singo a tu per tu con Sepe. Destro pulito e portiere battuto, per i crociati il nuovo anno inizia malissimo, un po' come era finito il vecchio. La reazione dei ducali è inconsistente (non a caso oggi fanno 70 giorni dall'ultimo gol casalingo, ndr): si segnalano un tentativo di testa di Kucka e un sinistro di Cornelius, ma Sirigu non tocca mai la sfera, così come Sepe, inoperoso fino al duplice fischio del signor Doveri. L'ultima occasione della gara è per Belotti, che si attarda però nell'andare al tiro, venendo anticipato dall'uscita bassa del portiere ex Napoli.