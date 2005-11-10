Alaba pronto al debutto con l'Udinese, Runjaic lo lancia contro il Torino: "Ci dà organizzazione"

È arrivato il momento di David Alaba. Il difensore austriaco si prepara a tornare protagonista nella sfida che l'Udinese giocherà questa sera alle 20.45 sul campo del Torino. La sua ultima presenza ufficiale risale al 2 luglio, quando l'Austria venne eliminata dalla Spagna nei sedicesimi del Mondiale, mentre per ritrovare l'ultima gara disputata in un campionato bisogna tornare al 23 maggio e alla sfida tra Real Madrid e Athletic. Alaba ha trascorso l'ultima sosta interamente a Udine, rinunciando agli impegni di Nations League per lavorare con la nuova squadra. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma esperienza e qualità possono permettergli di compensare una condizione inevitabilmente da perfezionare.

Runjaic: "Alaba ci dà quell'organizzazione che un po' ci mancava"

A spiegare come verrà utilizzato è Kosta Runjaic, pronto ad affidargli un ruolo centrale nel reparto arretrato: "Per ora lo vediamo come un difensore centrale, può occupare tutte e tre le caselle della difesa. È bravo palla al piede, gioca molto in verticale, parla tanto con i compagni, dà quell'organizzazione arretrata che un po' ci mancava". L'allenatore dell'Udinese sottolinea soprattutto l'intelligenza tattica e la personalità dell'ex Real Madrid: "Sa leggere le partite e prendere le giuste decisioni. Non serve spendere molte altre parole". Contro il Torino può dunque cominciare una nuova fase della carriera di Alaba, questa volta in Serie A.

Alaba riparte dall'Udinese dopo la lunga pausa

Il principale interrogativo riguarda inevitabilmente il ritmo partita dopo oltre tre mesi senza incontri ufficiali. La scelta di restare a Udine durante la sosta gli ha però permesso di lavorare con continuità e approfondire i meccanismi richiesti da Runjaic. Il tecnico punta immediatamente sulle caratteristiche che hanno accompagnato Alaba ai massimi livelli: qualità nella costruzione, capacità di giocare in verticale e leadership. L'Olimpico Grande Torino può diventare così il teatro del suo debutto nel campionato italiano.