È una stagione complicata per tutti, all'Udinese. Compreso per David Alaba, per un decennio uno dei migliori giocatori d'Europa. Il difensore austriaco, arrivato all'Udinese in estate, rappresenterebbe uno degli innesti più importanti per esperienza e qualità tecnica della formazione friulana. Il suo ritorno in campo è stato però graduale e, nella prima parte della stagione, ha trovato poco spazio anche a causa di un infortunio che attualmente lo tiene ai box. In tutte le competizioni ha raccolto tre presenze per 67 minuti giocati, senza gol né assist.

Rientro

L'inizio della sua avventura in bianconero è stato condizionato dalla necessità di ritrovare la migliore condizione fisica dopo un periodo particolarmente difficile. Alaba ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici negli ultimi anni, che ne hanno limitato la continuità e il minutaggio. Il suo arrivo in Friuli rappresenterebbe una nuova opportunità per tornare protagonista e mettere a disposizione della squadra un bagaglio di esperienza internazionale straordinario. Campione d'Europa con il Bayern Monaco e con il Real Madrid, potrebbe garantire duttilità tattica e leadership. Finora è rimasto solo un condizionale.

La presentazione

"Mi sento già a casa. Mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione e, con il passare dei giorni, mi sono convinto sempre di più che Udine fosse il posto corretto per questo momento della mia carriera. Fisicamente mi sento molto bene e sono pronto a giocare. Ho iniziato ad allenarmi con la squadra la scorsa settimana, abbiamo lavorato bene e posso dire di stare molto bene. Negli ultimi anni ho giocato principalmente come difensore centrale e penso che sia la posizione nella quale posso esprimermi al meglio. Posso comunque giocare anche in altri ruoli quando necessario, anche da centrocampista. Sono sempre stato un giocatore molto flessibile".

Presenze: 3

Minuti giocati: 67

Gol: 0

Assist: 0