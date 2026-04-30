Gasperini e Friedkin progettano una Roma a due facce: da Alajbegovic a Freuler, gli obiettivi

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica un ampio approfondimento al summit che vedrà protagonisti Dan Friedkin e Gian Piero Gasperini nel weekend, un incontro per dettare la linea da seguire e iniziare già adesso a costruire la Roma che verrà. Se la presidenza spinge per investire sui giovani talenti e alzare il valore patrimoniale della rosa, l'allenatore pretende sostanza immediata, esperienza e leadership. Insomma, promesse da una parte e certezze dall'altra.

Gli obiettivi sul mercato vanno proprio in questa direzione: si va dall'attaccante 18enne Kerim Alajbegovic, oggi al RB Salisburgo ma destinato a tornare al Bayer Leverkusen, al centrocampista 34enne Remo Freuler, in uscita dal Bologna. Due estremi, un'unica strategia. Se l'ex Atalanta ha già aperto, il bosniaco piace pure a Milan, Napoli e Inter, e non sarà quindi semplice sbaragliare la concorrenza. Entro fine maggio arriverà la sua risposta, nel frattempo il Bayer ha fissato il prezzo sui 25-30 milioni.

Chiosa sul capitolo ds. Sempre all'interno del processo di ricostruzione della Roma, si cerca un nuovo direttore sportivo che possa sposare meglio le idee di Gasperini rispetto al partente Massara. I candidati, a detta del quotidiano, sono sempre gli stessi dei giorni scorsi: D’Amico, legato all’Atalanta, Manna, oggi al Napoli, e Sogliano, pronto a salutare il Verona.