TMW Alajbegovic show in Bosnia-Italia. Ma com'è andata la stagione in Austra? Tutti i numeri

Kerim Alajbegovic in questi giorni con la sua famiglia e il suo entourage sta decidendo dove proseguire la sua carriera, dove fare lo step successivo dopo una stagione al Red Bull Salisburgo. La certezza è che in estate tornerà al Bayer Leverkusen, società in cui è cresciuto che ha già riattivato la clausola di recompra pagando 8 milioni di euro per tornare in possesso del suo cartellino. L'altra riguarda il fatto che il calciatore classe 2007 si sente pronto a un nuovo trasferimento e che se davvero vuole la Serie A ha solo l'imbarazzo della scelta. Bosnia-Italia andata in scena a Zenica gli ha infatti spalancato le porte del nostro campionato, una prestazione di assoluto livello per un calciatore che aveva già deciso la semifinale contro il Galles e poi ha fatto meglio contro gli azzurri.

Diciannove anni ancora da compiere, Alajbegovic ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili bosniache per poi entrare in quella maggiore a partire dallo scorso settembre. Poco dopo il trasferimento in Austria. Il club della Red Bull lo ha acquistato il 3 luglio per due milioni di euro prelevandolo direttamente dal settore giovanile delle aspirine per inserirlo subito in prima squadra. Per una prima stagione nel calcio dei grandi che s'è subito rivelata di assoluto livello: dodici gol e quattro assist in 40 partite.

E adesso? "Alajbegović è un giovane talento con un grande potenziale. È sempre un segnale positivo quando club come questi mostrano interesse. Tuttavia, credo che la cosa più importante per lui in questa fase della carriera sia quella di continuare a crescere nell'ambiente giusto, giocare con regolarità e crescere passo dopo passo", disse ai nostri microfoni lo scorso 8 aprile il CT della Bosnia Barbarez. Parole che si allineano perfettamente col pensiero di Alajbegovic, calciatore alla ricerca del club giusto per continuare a giocare con continuità anche a un livello più importante. In Serie A ci sono in prima fila la Roma e il Napoli, c'è il Milan soprattutto in caso di addio di Rafael Leao. Valutazione? Non meno di 25 milioni di euro. Plusvalenza non banale per un Bayer che l'ha riacquistato per otto milioni meno di un mese fa.