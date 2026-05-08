La Roma accelera per Alajbegovic: i giallorossi hanno il sì del gioiellino bosniaco

La Roma prova ad accelerare su Kerim Alajbegovic. Tra i protagonisti nella disfatta dell’Italia a Zenica, il giovane talento bosniaco è un obiettivo concreto del club giallorosso, che avrebbe anche incassato un primo sì. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Alajbegovic sarebbe pronto ad accettare l’eventuale proposta della società capitolina: la Roma gli piace e si vede giallorosso.

Avversari e Bayer Leverkusen. Le insidie, comunque, non mancano: Alajbegovic piace anche ad altri club in Italia, a partire dall’Inter, ma il Milan lo segue sotto traccia da diversi mesi. La Roma ha comunque un grande vantaggio competitivo, dato che Gian Piero Gasperini potrebbe garantirgli un posto da titolare, ovviamente non scontato in altre società. C’è da convincere, però, anche il Bayer Leverkusen, che di recente ha esercitato la ricompra dal Salisburgo e non è così scontato il via libera delle Aspirine.

Chi è Alajbegovic. Classe 2007, ambidestro, è bosniaco ma nato a Colonia, in Germania. Alto 186 centimetri, è un esterno offensivo di grandissima qualità, abile nel dribbling e spregiudicato nella giocata. Cresciuto tra le giovanili del Colonia e quelle del Leverkusen, in questa stagione ha giocato 42 partite con il Salisburgo: 12 gol e 4 assist, considerando tutte le competizioni.