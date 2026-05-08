Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Roma accelera per Alajbegovic: i giallorossi hanno il sì del gioiellino bosniaco

La Roma accelera per Alajbegovic: i giallorossi hanno il sì del gioiellino bosniacoTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 09:40Serie A
Ivan Cardia

La Roma prova ad accelerare su Kerim Alajbegovic. Tra i protagonisti nella disfatta dell’Italia a Zenica, il giovane talento bosniaco è un obiettivo concreto del club giallorosso, che avrebbe anche incassato un primo sì. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Alajbegovic sarebbe pronto ad accettare l’eventuale proposta della società capitolina: la Roma gli piace e si vede giallorosso.

Avversari e Bayer Leverkusen. Le insidie, comunque, non mancano: Alajbegovic piace anche ad altri club in Italia, a partire dall’Inter, ma il Milan lo segue sotto traccia da diversi mesi. La Roma ha comunque un grande vantaggio competitivo, dato che Gian Piero Gasperini potrebbe garantirgli un posto da titolare, ovviamente non scontato in altre società. C’è da convincere, però, anche il Bayer Leverkusen, che di recente ha esercitato la ricompra dal Salisburgo e non è così scontato il via libera delle Aspirine.

Chi è Alajbegovic. Classe 2007, ambidestro, è bosniaco ma nato a Colonia, in Germania. Alto 186 centimetri, è un esterno offensivo di grandissima qualità, abile nel dribbling e spregiudicato nella giocata. Cresciuto tra le giovanili del Colonia e quelle del Leverkusen, in questa stagione ha giocato 42 partite con il Salisburgo: 12 gol e 4 assist, considerando tutte le competizioni.

Articoli correlati
Gasperini e Friedkin progettano una Roma a due facce: da Alajbegovic a Freuler, gli... Gasperini e Friedkin progettano una Roma a due facce: da Alajbegovic a Freuler, gli obiettivi
Alajbegovic show in Bosnia-Italia. Ma com'è andata la stagione in Austra? Tutti i... Alajbegovic show in Bosnia-Italia. Ma com'è andata la stagione in Austra? Tutti i numeri
Roma, scatto per Alajbegovic: colloqui positivi, Pjanic promoter. Ma tre big in agguato... Roma, scatto per Alajbegovic: colloqui positivi, Pjanic promoter. Ma tre big in agguato
Altre notizie Serie A
Bayern Monaco, Harry Kane è in bilico. Il futuro dopo la finale di Coppa con lo Stoccarda... TMWBayern Monaco, Harry Kane è in bilico. Il futuro dopo la finale di Coppa con lo Stoccarda
Lecce-Juventus, i convocati di Di Francesco: fuori Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil... Lecce-Juventus, i convocati di Di Francesco: fuori Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil
Julio Velazquez campione col Levski: "Spezzare 14 anni di dominio Ludogorets vale... Esclusiva TMWJulio Velazquez campione col Levski: "Spezzare 14 anni di dominio Ludogorets vale di più"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 36ª giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 36ª giornata di campionato
Van Basten critica le proprietà straniere, il parere degli opinionisti TMW RadioVan Basten critica le proprietà straniere, il parere degli opinionisti
Verso la finale di Coppa Italia, il programma della vigilia con allenamenti e conferenze... Verso la finale di Coppa Italia, il programma della vigilia con allenamenti e conferenze
Braglia: "Se il Milan è involuto la colpa è anche di Allegri" TMW RadioBraglia: "Se il Milan è involuto la colpa è anche di Allegri"
Il figlio di Altobelli: "Una parte di noi se ne è andata con Beccalossi. Papà non... Il figlio di Altobelli: "Una parte di noi se ne è andata con Beccalossi. Papà non si dà pace"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Pochi soldi o dirigenti sbagliati? I club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. Nuovo valzer delle panchine in vista in Serie A: qualcuno però impari dai "casi" Luis Enrique e Arteta
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Al Bournemouth scoppia il caso Alex Jimenez: messaggi inappropriati con una 15enne, sospeso
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic torna titolare? Spalletti conferma: "Può essere la sua partita"
Immagine top news n.3 Rayo in finale, il fioretto del cantante degli Ska-P: "Se vinciamo la Conference, divento cattolico"
Immagine top news n.4 Una lesione, un intervento e tre mesi dopo riecco Di Lorenzo: l'idea di Conte per Napoli-Bologna
Immagine top news n.5 David e Openda pronti a lasciare la Juventus in estate. Cosa filtra sul futuro
Immagine top news n.6 Un Lautaro per la Roma: ai giallorossi piace Rivero del River Plate, le cifre
Immagine top news n.7 Conference League, il Crystal Palace se la vedrà col Rayo Vallecano: in palio il 1° titolo europeo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Luis Enrique e la Roma: scelto da Baldini, Sabatini e Massara. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.4 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Van Basten critica le proprietà straniere, il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Se il Milan è involuto la colpa è anche di Allegri"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "A questa Juventus non servirà troppo sul mercato in estate"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bayern Monaco, Harry Kane è in bilico. Il futuro dopo la finale di Coppa con lo Stoccarda
Immagine news Serie A n.2 Lecce-Juventus, i convocati di Di Francesco: fuori Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil
Immagine news Serie A n.3 Julio Velazquez campione col Levski: "Spezzare 14 anni di dominio Ludogorets vale di più"
Immagine news Serie A n.4 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 36ª giornata di campionato
Immagine news Serie A n.5 Van Basten critica le proprietà straniere, il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.6 Verso la finale di Coppa Italia, il programma della vigilia con allenamenti e conferenze
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Castori ha un'arma in più per la salvezza. Il SudTirol annuncia il tutto esaurito al Druso
Immagine news Serie B n.2 Monza, scomparso l'ex presidente Nicola Colombo. Lutto al braccio contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.3 Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Samp, l'accusa di Dossena: "Nel club c'è uno che rema contro da anni. Presto farò il suo nome"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone a un passo dalla Serie A, Stellone: "Tiferò per loro come se fossi ancora in panchina"
Immagine news Serie B n.6 Il Catanzaro presenta la maglia 'Pace e Profezia' dedicata all'artista Mimmo Rotella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo: "Sono veramente orgoglioso del rinnovo. Ora una squadra di valori"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, rinnovo automatico fino al giugno 2027 per Giacomo Sciacca
Immagine news Serie C n.3 Valerio Antonini attacca: “Trapani vittima di una truffa. Riavremo la Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Gallo dopo il rinnovo: "Vicenza è diventata casa, continuare assieme è la scelta giusta"
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "Legato all'Arezzo, ma voglio vincere". E poi svela la formazione
Immagine news Serie C n.6 Esciua parte per l'estero, e il Livorno aspetta. Ma Venturato sembra verso l'addio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Guardiola: "Il movimento femminile è il passo più grande fatto nell'ultimo decennio dal calcio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Col Genoa gara che vale tanto per entrambe. Siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, il programma della 21ª: c'è Juve-Inter. In tre sperano in un aiuto delle nerazzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile a Vicenza, Cappelletti: "Desiderio realizzato. Ci sarà un grande pubblico"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tortelli in campo dopo 400 giorni: "Bello ed emozionante. La Fiorentina è casa e famiglia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Galli: "Non mi rendo conto di aver vinto lo Scudetto. Il gol al Milan mi è rimasto nel cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…