Alex Sandro, Rabiot e Arthur. La Juventus si interroga sul futuro di 3 giocatori difficili da vendere

La Gazzetta dello Sport si interroga su tre giocatori dal futuro incerto in casa Juventus, spiegando però come per motivi diversi siano sostanzialmente invendibili in estate. Il primo nome è quello di Alex Sandro: a fine stagione entrerà nell'ultimo anno di contratto e non sembra particolarmente intenzionato a partire, anzi una permanenza a Torino sarebbe vista positivamente dal diretto interessato in ottica Mondiale. L'ingaggio è alto 6,5 milioni netti e in assenza di colpi di scena resterà per salutare la prossima estate a zero.

I due centrocampisti in dubbio

Il primo nome è quello di Adrien Rabiot. Altro contratto con scadenza 2023, la Juventus non potrà alzare troppo il prezzo del suo cartellino, anche considerando l'ingaggio ancora più alto rispetto al terzino. Anche qui, le possibilità che resti fino a gennaio per poi scegliere liberamente il suo futuro sono alte. Chiusura con Arthur: difficile cederlo senza mettere a bilancio una minusvalenza, ma la sua permanenza dipenderà dagli arrivi a centrocampo. Con una mezzala potrebbe restare, con un regista quasi certamente partirà. E la Juventus cercherebbe una soluzione in linea con quanto chiesto all'Arsenal a gennaio: un prestito lungo, magari biennale, con obbligo di riscatto.