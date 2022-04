Allan e Vecino idee per la Lazio del domani. Sarri sponsorizza l'arrivo dei due centrocampisti

Per il centrocampo del prossimo anno della Lazio, scrive il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri riabbraccerebbe volentieri il brasiliano Allan, suo pupillo ai tempi del Napoli e oggi in rotta con l'Everton. Il giocatore sta cercando di svincolarsi dai Toffees e ha un ingaggio attuale da 3,5 milioni di euro. Fra le idee low cost per la linea mediana, come a gennaio, c'è anche l'idea Matias Vecino che a giugno sarà libero dal vincolo contrattuale con l'Inter.