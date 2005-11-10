Allegri senza Filiippi e Corradi, ma con lo storico vice Landucci: Napoli, si definisce lo staff
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In attesa di definire il suo contratto con il Napoli, dopo la risoluzione di quello con il Milan, Massimiliano Allegri vede cambiare il suo staff. È di oggi la notizia del passaggio del preparatore dei portieri Claudio Filippi alla Fiorentina, mentre Bernardo Corradi pare orientato ad allenare la Sampdoria.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, Allegri porterà in azzurro Daniele Borri, che ha lavorato con lui al Milan insieme a Filippi, come preparatore dei portieri. Confermati lo storico vice Marco Landucci e Francesco Magnanelli, come pure Elvis Abbruscato, che rimarrà nello staff azzurro anche senza Antonio Conte.
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