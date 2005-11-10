Ufficiale Carpi, è addio con l'attaccante Stanzani. Il suo futuro sarà all'AlbinoLeffe

L'attaccante Stanzani, autore di tre reti in 37 partite nell'ultima stagione ha salutato il Carpi con cui era in scadenza di contratto e si trasferirà all'AlbinoLeffe. Questa la nota di saluto del club emiliano: "L’AC Carpi saluta e ringrazia Leonardo Stanzani. Stanzani, che ha vestito biancorosso per due stagioni – contribuendo attivamente ad altrettante salvezze - termina la sua esperienza con i nostri colori dopo aver collezionato 63 presenze. La Società AC Carpi ti ringrazia per la professionalità dimostrata e ti augura un soddisfacente prosieguo di carriera, Leo!".

Il club lombardo ha già annunciato che il classe 2000 giocherà con loro con una breve nota sui canali social: "Accordo preliminare con Leonardo Stanzani, sarà bluceleste. Benvenuto Leonardo Stanzani"