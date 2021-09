Allegri: "Kean sarebbe arrivato alla Juventus a prescindere dalla partenza di Ronaldo"

Come ha trovato Moise Kean? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli valida per la terza giornata di Serie A ha risposto così: "Kean l'ho trovato bene, è un ragazzo giovane e un ragazzo che al PSG ha fatto partite e diversi gol. E' un giocatore che noi abbiamo voluto e sarebbe arrivato a prescindere dalla partenza di Cristiano Ronaldo", ha detto.

