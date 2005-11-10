Allegri già al lavoro per il Napoli: quanti calciatori da valutare. E con quale sistema di gioco?

L'attesa continua, ma in casa Napoli il percorso che porterà Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra sembra ormai ben tracciato. Manca ancora l'ufficialità, ma l'operazione non appare in discussione. Gli ultimi passaggi sarebbero legati soprattutto alle dinamiche interne del Milan, chiamato a definire l'area sportiva prima di completare formalmente l'iter burocratico per la risoluzione contrattuale. Nel frattempo, però, Allegri non sarebbe rimasto fermo. Il contratto sarebbe già stato predisposto e l'allenatore avrebbe iniziato a lavorare dietro le quinte insieme al direttore sportivo Giovanni Manna per programmare la prossima stagione. Le prime riflessioni riguardano sia la costruzione della rosa sia l'identità tattica della squadra.

Quale sistema di gioco?

L'idea iniziale sarebbe quella di ripartire dal 4-3-3, sistema considerato il punto di partenza per dare continuità e riferimenti chiari al gruppo fin dalle prime settimane di lavoro. Ma, conoscendo Allegri, non è da escludere che il suo Napoli possa indossare anche altri abiti, a lui più congeniali negli ultimi anni, con la difesa a tre e non a quattro.

I rientri da valutare

Parallelamente sono in corso valutazioni approfondite sui singoli elementi dell'organico. Tra i giocatori sotto osservazione figurano Lorenzo Lucca, Noa Lang, Luca Marianucci, Rafa Marin e Cyril Ngonge, chiamati a giocarsi le proprie carte nel nuovo corso tecnico.

La questione Vergara

Attenzione anche ad Antonio Vergara, protagonista di una crescita importante nell'ultima stagione e destinato a diventare uno dei dossier più interessanti dell'estate azzurra, sia dal punto di vista tecnico che contrattuale.

I big in dubbio

Allegri e Manna stanno inoltre riflettendo su alcuni profili di peso della rosa. Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa e Romelu Lukaku non vengono considerati casi problematici, ma rappresentano situazioni che richiedono approfondimenti specifici per comprendere quale potrà essere il loro ruolo all'interno del nuovo Napoli. L'annuncio ufficiale resta quindi una formalità ancora da completare, ma il progetto tecnico della prossima stagione ha già iniziato a prendere forma.