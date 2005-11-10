Juve, i convocati per la tournée: out Adzic e Joao Mario, dentro Alajbegovic e Kolo Muani

Adzic sembra vicino al Sassuolo (occhio anche al Cagliari), mentre Joao Mario è di nuovo a un passo dalla Fiorentina. Per questo le due esclusioni.

Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep è pronto a cominciare con un'esclusiva esperienza internazionale in due atti che vedrà i bianconeri viaggiare tra Asia e Oceania. La squadra è in partenza verso Hong Kong dove, mercoledì 5 agosto, andrà in scena il test contro il Chelsea. Conclusa la parentesi asiatica, il gruppo volerà in Australia alla volta di Perth per gli ultimi due appuntamenti del tour: prima la sfida con l'Inter di sabato 8 agosto, seguita dal confronto con il Palermo in programma martedì 11 agosto. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti.

I convocati della Juventus per la tournée

Portieri: Di Gregorio, Nava, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Cabal, Cambiaso, Celik, Gatti, Gil Puche, Kalulu, Kelly, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Douglas Luiz, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Miretti, Owusu.

Attaccanti: Alajbegovic, Boga, Conceicao, David, Durmisi, Kolo Muani, Licina, Milik, Oboavwoduo, Yildiz, Zhegrova.

Sono assenti gli infortunati Thuram ed Ekhator, così come gli uomini mercato Adzic e Joao Mario; subito presenti, invece, i due ultimi acquisti Alajbegovic e Kolo Muani.