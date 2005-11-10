Juve, i convocati per la tournée: out Adzic e Joao Mario, dentro Alajbegovic e Kolo Muani
Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep è pronto a cominciare con un'esclusiva esperienza internazionale in due atti che vedrà i bianconeri viaggiare tra Asia e Oceania. La squadra è in partenza verso Hong Kong dove, mercoledì 5 agosto, andrà in scena il test contro il Chelsea. Conclusa la parentesi asiatica, il gruppo volerà in Australia alla volta di Perth per gli ultimi due appuntamenti del tour: prima la sfida con l'Inter di sabato 8 agosto, seguita dal confronto con il Palermo in programma martedì 11 agosto. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti.
I convocati della Juventus per la tournée
Portieri: Di Gregorio, Nava, Perin, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Cabal, Cambiaso, Celik, Gatti, Gil Puche, Kalulu, Kelly, Rugani.
Centrocampisti: Arthur, Douglas Luiz, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Miretti, Owusu.
Attaccanti: Alajbegovic, Boga, Conceicao, David, Durmisi, Kolo Muani, Licina, Milik, Oboavwoduo, Yildiz, Zhegrova.
Sono assenti gli infortunati Thuram ed Ekhator, così come gli uomini mercato Adzic e Joao Mario; subito presenti, invece, i due ultimi acquisti Alajbegovic e Kolo Muani.